Un'associazione promuove tartufo bianco di Città di Castello

Nasce un'associazione per promuovere il tartufo bianco pregiato di Città di Castello e il salone nazionale considerato punto di riferimento del comparto agro-alimentare e turistico da oltre 40 anni. Dopo l'approvazione dello statuto da parte del Consiglio comunale, si è infatti costituita, l'associazione ente fiera salone nazionale tartufo bianco pregiato. I soci fondatori sono, il Comune di Città di Castello, l'istituto di istruzione superiore "Patrizi-Baldelli-Cavallotti", la scuola di arti e mestieri Bufalini e il consorzio Pro-Centro.

A presiedere il comitato direttivo è stato chiamato, Lazzaro Bogliari, già sindaco di Bastia Umbra e presidente di Umbriafiere. La presentazione ufficiale della nuova associazione e dell'organigramma completo, c'è stata nel corso di una conferenza stampa alla presenza del sindaco, Luca Secondi, dell'assessore al Commercio e Turismo, Letizia Guerri e di una rappresentanza di operatori commerciali della filiera agro-alimentare e turistica, delle associazioni di categoria, delle società rionali e pro loco e dei vertici dell'associazione tartufai altotevere con il loro presidente, Andrea Canuti.

"L'associazione - hanno dichiarato Secondi e Guerri - nasce dalla consapevolezza di quanto il bianco pregiato e il tartufo rappresentano per questo territorio: un valore sociale culturale ed economico. Un fattore identitario per un'intera città che ci regala un posizionamento importante a livello nazionale".

Per Bogliari, "inizia una nuova esperienza per la valorizzazione del salone del tartufo bianco pregiato". "Ora che si parla tanto di intelligenza artificiale - ha aggiunto -, noi vogliamo lanciare uno slogan più concreto, quello dell'intelligenza naturale propria della filiera del tartufo, dai cavatori con i loro splendidi cani, ai produttori, commercianti, operatori turistici e gastronomici. Un mondo vero che tutti ci invidiano".

Nel corso della conferenza stampa è stata ufficializzata la data della 44/a edizione del Salone nazionale bianco pregiato di Città di Castello che si terrà dal 1 al 3 novembre nella tradizionale cornice del centro storico.



