Squarta in Commissione cultura e bilancio Europarlamento

L'europarlamentare umbro di Fratelli d'Italia Marco Squarta è stato nominato membro della Commissione per la cultura e l'istruzione e in quella per il Controllo dei bilanci. Lo ha annunciato sul suo profilo Facebook dicendosi "profondamente emozionato e grato". "Questi incarichi rappresentano per me non solo un grande onore, ma anche un'opportunità straordinaria per servire la nostra comunità" sottolinea Squarta.

"Nella Commissione Cult - spiega l'europarlamentare di FdI -, mi impegnerò con tutta la dedizione possibile per valorizzare la nostra preziosa eredità culturale e potenziare il sistema educativo, con un'attenzione particolare ai nostri giovani.

L'Umbria, con le sue ricchezze artistiche e storiche, avrà la possibilità di brillare ancora di più grazie a nuovi progetti educativi che daranno vita e speranza al nostro tessuto produttivo. Il mio obiettivo è garantire ai giovani le migliori opportunità di apprendimento e crescita, investendo in programmi che favoriscano l'istruzione superiore, la formazione professionale e l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita.

Mi occuperò anche di editoria, di informazione, di media e sviluppo audio visivo, di sport, di ogni aspetto che riguarda le politiche giovanili, la vera ricchezza della nostra società costretta a veder migrare i migliori talenti che cercano fortuna altrove. Partire non può diventare l'unica possibilità in un Paese come il nostro. L'Umbria potrà davvero puntare sui ragazzi e la loro crescita".

"Come membro nella Commissione Cont - annuncia ancora Squarta -, lavorerò per garantire che ogni euro dei fondi dell'Ue venga speso con la massima responsabilità e trasparenza.

Mi impegnerò nel vigilare attentamente sull'esecuzione del bilancio, assicurandomi che i fondi siano utilizzati in modo efficiente e che tornino effettivamente a beneficio delle nostre comunità. La trasparenza e la responsabilità nella gestione delle risorse finanziarie sono fondamentali per costruire la fiducia dei cittadini nelle istituzioni europee".

"Ringrazio di cuore per la fiducia riposta in me. Farò di tutto per meritarla" conclude l'ex presidente dell'Assemblea legislativa umbra.



