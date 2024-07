Per Confcommercio Umbria servono più negozi nelle città

"I risultati dell'indagine qualitativa Confcommercio-Swg resi noti oggi confermano ciò che diciamo da tempo: senza negozi di prossimità le nostre città e i nostri borghi sono avviati alla desertificazione" : Giorgio Mencaroni, presidente di Confcommercio Umbria, commenta così i dati emersi dall'indagine realizzata da Confcommercio in collaborazione con Swg nell'ambito del progetto Cities, che si occupa di contrasto alla desertificazione commerciale nelle città italiane e di sviluppo del valore sociale delle economie di prossimità. Progetto che vede l'Umbria, a partire da Perugia città capoluogo, tra i protagonisti della fase di sperimentazione in corso.

"Finalmente questa consapevolezza e questa preoccupazione si stanno facendo largo anche tra i cittadini - afferma Mencaroni -. Crediamo che nell'alleanza tra imprese, cittadini, interlocutori politici sia la chiave per invertire una tendenza in atto, la cui pericolosità è ormai sotto gli occhi di tutti".

Secondo la ricerca, gli italiani vogliono vivere nei quartieri dove ci sono più esercizi di prossimità, perché questi rafforzano le comunità (per il 64 per cento degli intervistati), fanno sentire più sicure le persone (57 per cento) e fanno crescere il valore delle abitazioni (fino al 26 per cento in più). E nove persone su dieci scelgono il quartiere in cui vivere proprio in base alla presenza di esercizi di prossimità.

Non solo, gli intervistati percepiscono chiaramente quali tipologie merceologiche siano a maggiore rischio: l'abbigliamento per il 46 per cento e i servizi essenziali, inclusi gli alimentari, per il 42 per cento. I negozi di vicinato svolgono un ruolo sociale insostituibile, anche nell'era digitale. Non lo diciamo solo noi, lo dicono i cittadini - aggiunge il presidente di Confcommercio Umbria -. Il lavoro che abbiamo fatto per sensibilizzare la politica sui temi della rigenerazione urbana è oggi più che mai in linea con il sentiment delle persone che abitano le nostre città e i nostri borghi. Su questi temi continueremo perciò ad insistere. Abbiamo in programma un grande evento, in autunno, che affronterà anche questi temi, con l'aiuto di esperti di alta levatura".

Secondo l'osservatorio sulla demografia d'impresa di Confcommercio, in poco più di dieci anni sono "sparite" 108 attività di commercio al dettaglio nel centro storico di Perugia e 82 nel centro storico di Terni. Negli ultimi 4 anni, il centro storico di Perugia ha perso il 12,04 per cento dei negozi mentre nelle periferie il dato è di -7,16 per cento. A Terni, nello stesso periodo, si va dal -8,38 al -5,01per cento. Più preoccupante il confronto tra i dati del 2012 e quelli 2023, visto che il centro storico di Perugia ha perso ben il 30,95 per cento delle sue attività commerciali, contro il 13,98 per cento del resto del territorio comunale. Stessa dinamica a Terni, dove le percentuali con il segno negativo sono più vicine: -21,13 per cento nel centro storico e -17,78 per cento nel resto del territorio.

"Come abbiamo già denunciato - conclude il presidente Confcommercio -, questo trend ci preoccupa, ma chiama in causa tutti, perché significa meno servizi, vivibilità, sicurezza, attrattività. La riduzione dei livelli di servizio offerto dai negozi di prossimità confina infatti con il rischio di desertificazione commerciale dei centri storici, dove invece vanno richiamati giovani e famiglie, con specifiche politiche attive".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA