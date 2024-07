In Umbria intesa per limitare carcere a chi ha problemi mentali

"La misura di sicurezza detentiva per le persone affette da disturbi mentali, come disposto dal legislatore e accolto in diverse risoluzioni dal Consiglio superiore della magistrature, deve essere disposta solo quando si riveli l'unica soluzione percorribile": parte da questa premessa il protocollo d'intesa siglato presso l'aula Goretti della Corte di appello di Perugia tra uffici giudicanti e requirenti del distretto umbro, Regione, Asl 1 e 2, Aziende ospedaliere di Perugia e Terni.

L'accordo operativo in materia di applicazione di misure di sicurezza e trattamento di autori di reato affetti da problemi di salute mentale, viene a colmare un'esigenza più volte segnalata dagli uffici giudiziari umbri e ha preso forma grazie all'impegno del Tribunale e della Procura della Repubblica di Perugia ed alla disponibilità della Giunta regionale dell'Umbria. Nel documento sono previste non solo concrete forme di collaborazione e coordinamento tra autorità giudiziaria e servizio sanitario, ma vengono altresì dettati precisi criteri organizzativi, sulla base del riconoscimento del ruolo solo residuale che deve avere la misura di sicurezza detentiva, dovendosi dare prevalenza al trattamento terapeutico e riabilitativo nel contesto territoriale di riferimento.

Nel protocollo, in particolare, si afferma come "prioritario" il progetto terapeutico che deve essere individualizzato, anche al fine di limitare il ricovero nelle Rems, cioè le Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, che ad oggi nella Regione Umbria non sono state ancora realizzate. L'intesa garantisce inoltre tempestività negli interventi, nello scambio delle informazioni, nell'attivazione di immediate valutazioni della situazione clinica al fine di garantire la più adeguata gestione di casi di autori di reato con problemi di salute mentale, anche ove venissero applicate misure precautelari di arresto o fermo.

Nel caso di collocamento del soggetto presso una struttura del servizio sanitario, sarà cura del servizio competente informare periodicamente l'autorità giudiziaria dell'evoluzione del trattamento o del programma intrapreso. Prevista anche la costituzione di un gruppo di lavoro misto, magistrati e personale sanitario, per il monitoraggio sulla corretta esecuzione del protocollo. "In questo momento uno dei problemi più grandi della popolazione detenuta, soprattutto a Perugia ma non solo - ha detto il procuratore generale Sergio Sottani - , è quello dei problemi in materia psichiatrica. Il personale che dovrebbe assistere queste persone è spesso carente e in Umbria al momento mancano le Rems. Questo protocollo cerca proprio di dare una risposta in questo senso, coinvolgendo le Asl e le strutture sanitarie per fare si che quei soggetti che sono sottoposti a procedimenti penali possano essere trattati con misure alternative al carcere. Il protocollo, inoltre, tende a monitorare le situazioni e quindi a vedere quale sarà il numero di richieste e la possibilità di offerta che viene data dagli istituti". L'assessore alla sanità, Luca Coletto, ha ricordato come la Regione Umbria sta "lavorando da tempo sulla Rems, che abbia intorno ai 12,16 posti". "L'iter - ha detto - è abbastanza avanzato, per la realizzazione ci sono dei criteri definiti per legge e ci vorrà un pò di tempo. L'importante è strutturarla, definire il sito e iniziare i lavori. Nel frattempo è chiaro che le strutture intermedie sono fondamentali e in Umbria fortunatamente ne abbiamo". "Questo protocollo - ha detto il procuratore di Perugia, Raffaele Cantone - è molto importante e consente al pubblico ministero di avere una interlocuzione diretta con le strutture della Asl e anche una disponibilità da parte delle strutture psichiatriche a trovare delle collocazioni. Noi ci siamo trovati in tante occasioni nella difficoltà di capire come poter gestire situazioni psichiatriche. Poi è chiaro che il vero problema è che dovranno essere istituite le Rems che serviranno per le situazioni più delicate e più gravi".

