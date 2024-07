Ufficializzati i capigruppo al Consiglio comunale di Foligno

Sono stati ufficializzati i capigruppo dei partiti che compongono il Consiglio comunale di Foligno. I nomi sono scaturiti dalla conferenza dei capigruppo in vista della prossima riunione dell'Assemblea, a fine mese.

A guidare i gruppi saranno: Fratelli d'Italia Valentina Gualdoni; Forza Italia Barbara Di Nicola; Lega: Marco De Felicis; Stefano Zuccarini Sindaco Nicola Badiali; Più In Alto: Federica Piermarini; Foligno Domani Mauro Masciotti; Partito Democratico Rita Barbetti; Foligno In Comune Diego Mattioli; PattoxFoligno Maria Frigeri; Movimento 5 Stelle David Fantauzzi.

Dell'Ufficio di presidenza fanno parte il presidente del Consiglio comunale: Giuseppe Galligari (Fratelli d'Italia), Maria Frigeri (PattoxFoligno): vicepresidente vicario; Mauro Malaridotto (Lega) vicepresidente.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA