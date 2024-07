Torna la grande musica di 'Orvieto Sound Festival'

Prende il via giovedì 25 luglio, in piazza del Popolo, la quarta edizione di "Orvieto sound festival", la kermesse musicale organizzata dal Comune di Orvieto e da Otr Live. Ad aprire la 4 giorni dedicata alla musica sarà il "Teenage dream party", l'evento che sta spopolando in tutta Italia, una festa a tema che ripercorre tutto il primo decennio del nuovo millennio anche e soprattutto attraverso le hit di Disney channel, le coreografie di High school musical, i duetti di Camp rock e delle serie tv che hanno conquistato gli anni 2000.

Venerdì 26 luglio sarà, invece, la volta di Alfa, al secolo Andrea De Filippi, il giovane cantautore e rapper genovese che è stata la rivelazione dell'ultimo Festival di Sanremo con il brano "Vai!" e con il duetto con Roberto Vecchioni sulle note di "Sogna ragazzo sogna" che nei giorni scorsi ha ottenuto il disco d'oro a 25 anni dall'uscita del pezzo firmato dal professore brianzolo. A Orvieto Alfa arriva con una tappa del suo tour "Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato" e il concerto sarà aperto dal giovanissimo cantante romano, artista emergente del panorama indie, Rondine.

Un altro nuovo talento, cantante e attore figlio d'arte, introdurrà la terza serata di sabato 27 luglio. Sarà Leo Gassmann a scaldare il pubblico dell'"Orvieto Sound Festival" per uno dei protagonisti del panorama musicale italiano, Edoardo Bennato. L'artista napoletano proporrà i suoi brani più celebri e una selezione di nuove canzoni tratte dall'ultimo album "Non c'è". Con lui la BeBand, la formazione storica che lo segue ormai da anni. Toccherà infine a Max Gazzè il gran finale di domenica 28 luglio. Sul palco di "Orvieto Sound Festival" il cantante romano porta il suo "Interludio", secondo capitolo del nuovo tour "Amor fabulas" che arriva nelle piazze dopo aver viaggiato con successo nei teatri più belli d'Italia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA