Sebastiano Somma e Povia sul palco del 'Narnia Festival'

Sebastiano Somma e "Il vecchio e il mare", lettura scenica del celebre testo di Ernest Hemingway, con la partecipazione di Cartisia J. Somma, alla 13/a edizione del Narnia Festival, ideato e diretto dalla pianista Cristiana Pegoraro, con la direzione musicale del maestro Lorenzo Porzio e in scena a Narni fino al 28 luglio.

Sebastiano Somma andrà in scena martedì 23 luglio, alle 21.30 al Teatro Manini. L'attore, con l'uso della voce e un'attenta scelta delle musiche e delle luci, porta sul palco le emozioni di un vecchio pescatore, il senso della scommessa, la disperazione, la passione, l'amore per la natura dalla forza devastante, la rivincita, cercando parallelismi con la sua vita e quella di ognuno di noi. Ad accompagnare Somma nello spettacolo, di cui è anche regista, prodotto dall'Orchestra da camera della Campania, sarà Cristiana Pegoraro al pianoforte. A seguire, nello Smac del teatro, ci sarà l'Incontro con l'artista, durante il quale si potranno anche degustare vini del territorio.

Un nuovo spazio, introdotto quest'anno nel cartellone del festival, per consentire agli spettatori di conoscere gli artisti e a questi ultimi di apprezzare le peculiarità del territorio. Mercoledì 24 e giovedì 25 il Festival proporrà due appuntamenti della serie "Concerti al tramonto" che si tengono sempre alle 19 nella Chiesa medievale di San Francesco: il primo è "Mozart e dintorni" con Ludovico Mammola al pianoforte accompagnato dal "Narnia Festival Quintet"; il secondo "Armonie del nostro tempo" in collaborazione con Mep Music Ensemble Publishing, con Sayako Obori al violino, Tommaso Bruschi al violoncello e Maria Ponomarova al pianoforte e con la partecipazione di Marcello Appignani al pianoforte ne "La tela di Aracne".

Condurrà, invece, in un viaggio poetico attraverso i racconti del Vangelo lo spettacolo teatrale "The midnight gospel" concepito come un dialogo tra l'attore Yuri Napoli, che ne è anche autore, e la pianista Cristiana Pegoraro. Si passa al pop, giovedì 25 luglio alle 21.30 al Teatro Manini, con Povia in concerto per l'unica tappa in Umbria del tour "Mi hai salvato la vita", dal nome del nuovo brano dedicato alla musica. In questa occasione Giuseppe Povia riceverà il premio "Narnia Festival - Leone d'argento alla carriera".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA