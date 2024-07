Roberta Tardani eletta vicepresidente Auri Umbria

La sindaca di Orvieto, Roberta Tardani, è stata eletta vicepresidente dell'Auri (Autorità umbra rifiuti e idrico).

"Ringrazio - ha commentato - i colleghi sindaci per la fiducia che mi hanno accordato, il consiglio direttivo e il presidente uscente Antonino Ruggiano per l'importante lavoro svolto in questi anni. In un clima di grande concordia e collaborazione è stato gestito un periodo molto particolare caratterizzato da profondi cambiamenti, sia normativi che dovuti alle congiunture internazionali, che hanno inciso anche sulle politiche tariffarie e sulle quali si è profuso il massimo impegno affinché impattassero nel minor modo possibile sui cittadini".

"L'auspicio - ha affermato Tardani - è che il nuovo consiglio direttivo possa affrontare con lo stesso spirito il lavoro che lo attende e si possano portare a termine senza tentennamenti le indicazioni del nuovo piano regionale dei rifiuti che ha recentemente ottenuto il riconoscimento della Commissione europea ma che soprattutto, dopo anni di mancate scelte che hanno penalizzato territori come quelli di Orvieto, Magione e Città di Castello, ha finalmente delineato un sistema di chiusura del ciclo dei rifiuti che rende residuale il ricorso alle discariche e garantirà un futuro sostenibile alla nostra regione".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA