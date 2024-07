Si è riunito a Perugia, il tavolo del centrodestra e civici per fare il punto sulla coalizione in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. All'ordine del giorno anche le possibili date per le regionali dell'autunno prossimo da sottoporre alla Regione.

I vertici umbri dei partiti - si legge in una nota diffusa dall'ufficio stampa della Lega - hanno "ribadito la totale apertura alle migliori energie civiche della regione che condividano la visione di futuro che il centrodestra ha per l'Umbria".



