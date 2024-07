Grave operaio caduto in un cantiere edile nel ternano

Un uomo di 61 anni di nazionalità italiana ha riportato gravi lesioni in seguito a un infortunio sul lavoro accaduto nel pomeriggio di lunedì a Torreorsina, una frazione di Terni, nell'ambito di un cantiere privato. Operaio di una impresa edile, sarebbe caduto da un'altezza di circa cinque metri, riportando un politrauma. Soccorso dagli operatori del 118, è stato trasportato in "codice rosso" all'ospedale di Perugia.

Sul posto, per le indagini sull'accaduto, si sono portati gli agenti della squadra Volante della questura di Terni e gli addetti della Usl Umbria 2.



