Fp Cgil, su nomine coordinatori sanitari fatto tardi e male

"Solo su una cosa siamo d'accordo con il direttore generale dell'azienda ospedaliera di Perugia, il percorso per arrivare al rinnovo dell'incarico per 45 coordinatori (ex-capo sala) del personale infermieristico e tecnico è stato lungo e, aggiungiamo noi, estenuante. Ma questo non è bastato ad inserire tutti gli aventi diritto, come previsto dal Ccnl della sanità pubblica, determinando così una palese discriminazione tra lavoratori": è quanto scrive in una nota la Fp Cgil di Perugia, in risposta al comunicato diffuso da Giuseppe De Filippis, direttore generale dell'azienda ospedaliera di Perugia. "Non vogliamo e non dobbiamo ringraziare nessuno per questo risultato - continua il sindacato - che innanzitutto è arrivato in ritardo (un anno e mezzo dopo) ed è costato risorse pubbliche che potevano essere destinate ad altro, visto che sarebbe bastato semplicemente applicare il contratto".

"Il risultato che alla fine è comunque arrivato è frutto solo di una lunga lotta sindacale sostenuta dalla Fp Cgil - continua la nota - che ha portato alla fine del 2023 ad un parere dell'Aran che aveva indicato in maniera chiara e granitica il percorso da fare: rispettare il Ccnl. L'Azienda ha scelto di fare diversamente, cancellando in un solo colpo 30 anni di competenze e sacrifici di lavoratori che si sono spesi per il bene dell'azienda ospedaliera. Non c'è quindi da ringraziare, ma da continuare a battersi per il rispetto del contratto nazionale e della dignità di ogni lavoratrice e ogni lavoratore".



