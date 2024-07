Fast Animals and Slow Kids, a ottobre il nuovo album

"Hotel Esistenza è un luogo della nostra mente dove può entrare chiunque lo desideri. Speriamo vi possa far sentire a casa, almeno per una notte": è così che i Fast Animal and Slow Kids parlano del loro nuovo album, in uscita il 25 ottobre in digitale e dal 28 sugli scaffali. Già dal 22 luglio si potrà fare il preorder della versione fisica.

Settimo disco in studio della band perugina, è prodotto da Woodworm in licenza esclusiva M.A.S.T./Believe ed è stato anticipato lo scorso giugno dal singolo 'Come no'. "È un album che contiene dentro di sé vari aspetti della nostra musica, come le stanze di un albergo arredate in maniera diversa ma pensate allo stesso modo - spiegano gli artisti -. Canzoni che parlano di feste dalle quali scappare, di autostrade che ti riportano a casa e dell'inferno che abbiamo dentro".

E saranno i nuovi brani dell'album a riempire le scalette del già annunciato 'Festa Tour 2024', che dal 4 dicembre porterà gli umbri sui palchi di tutta Italia, da Milano fino ad arrivare a Catania.

Saranno disponibili diverse edizioni limitate del disco. Una sarà un Lp rosso con poster autografato per Discoteca Laziale, l'altra un Lp bianco autografato e cd autografato solo su Amazon, infine l'Lp grigio e il cd per tutti gli store.



