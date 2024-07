Cambio di comandante alla Legione Umbria dei carabinieri. Il generale di brigata Luca Corbellotti è infatti subentrato al parigrado Gerardo Iorio che assumerà un nuovo incarico a Roma.

La cerimonia si è svolta presso la storica Caserma "Garibaldi" di corso Cavour, alla presenza del generale di corpo d'armata Salvatore Luongo, vice comandante dell'Arma e comandante interregionale "Podgora". Vi hanno partecipato inoltre il sottosegretario all'Interno Emanuele Prisco, il vicepresidente della Regione Roberto Morroni, il prefetto Armando Gradone, il procuratore generale Sergio Sottani, i vertici di magistratura e forze di polizia.

Il generale Corbellotti proveniene dalla Legione carabinieri "Sardegna", dove ha rivestito l'incarico di comandante provinciale di Cagliari.

Il generale Iorio, che lascia l'Umbria dopo circa due anni, nel ringraziare tutte le autorità e ospiti presenti, ha voluto evidenziare l'intenso lavoro svolto sul territorio e l'impegno "profuso da tutta l'Arma, in piena sinergia con le Istituzioni e a favore del cittadino". Ricordando altresì i carabinieri caduti in servizio nell'adempimento del dovere.

Il Generale Corbellotti si è detto particolarmente orgoglioso del prestigioso incarico conferitogli dal comandante generale dell'Arma e ha manifestato la propria "ferma determinazione nel voler profondere ogni energia per garantire continuità e sostegno ai carabinieri nel loro quotidiano servizio".

Il cenerale Luongo ha augurato ai due ufficiali "ogni soddisfazione negli incarichi che andranno a ricoprire, riconoscendone al contempo le elevate qualità umane e professionali".



