Aperte dal primo agosto le iscrizioni all'Università di Perugia

Il primo agosto si aprono le immatricolazioni e le iscrizioni ai corsi di laurea, laurea magistrale e magistrale a ciclo unico, dell'Università degli Studi di Perugia per l'anno accademico 2024-2025. Saranno possibili fino al 21 ottobre e successivamente pagando la relativa indennità di mora mentre l'iscrizione ai corsi di laurea magistrale di durata biennale ad accesso libero sarà possibile sino al 28 febbraio 2025.

"In occasione dell'apertura 2024 delle immatricolazioni ai corsi di studio dell'ateneo - afferma il rettore Maurizio Oliviero -, siamo felici di poter annunciare, grazie al puntuale e prezioso supporto della Regione Umbria e in particolare dell'assessore Paola Agabiti, la prosecuzione dell'impegno dell'Università degli studi di Perugia a favore del diritto allo studio, da sempre tema centrale della nostra azione di governo.

Oltre all'esenzione totale prevista per le fasce di reddito più basse, infatti, l'estensione delle agevolazioni fino alla soglia dei 30 mila euro di Isee consentirà a studentesse e studenti meritevoli di recuperare interamente le tasse universitarie versate. Riteniamo che questa misura rappresenti non solo una concreta applicazione dei princìpi della nostra amata Carta Costituzionale, ma anche un significativo investimento nel futuro dei giovani e, di conseguenza, nel reale progresso del territorio e del Paese".

"L'articolo 34 della Costituzione - ha ricordato l'assessore Paola Agabiti - sancisce il principio della scuola aperta a tutti e cita testualmente che 'I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno il diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi' La Regione Umbria in questi anni ha lavorato per rendere esigibile questo diritto. L'istruzione, lo studio, la cultura in generale ci rendono cittadini liberi, capaci di fare scelte consapevoli all'insegna della crescita personale e della comunità. Così come negli anni passati, anche in questo, come ha già evidenziato il rettore Oliviero, che voglio ringraziare per la proficua e sempre preziosa collaborazione, sono previste varie agevolazioni. In particolare vorrei segnalare che per l'anno 2024-'25, gli importi di borsa di studio per ciascuna tipologia di studente (in sede, fuori sede e pendolare) sono stati incrementati. Nello specifico la quota di borsa di studio in denaro per gli studenti collocati nella fascia con svantaggio è stata incrementata rispettivamente: di 413,37 euro per gli studenti fuori sede; di 241,57 euro per i pendolari; di 166,61 euro per gli studenti in sede".

"Relativamente ai posti letto - dice ancora l'assessore - ci tengo a ricordare che Il numero dei posti letto disponibili con decorrenza primo ottobre 2024 è notevolmente incrementato, passando da 1.032 a 1.371. Mi fa piacere evidenziare che l'Agenzia per il diritto allo studio, per la prima volta, ha redatto un piano triennale, dimostrando capacità di programmazione e visione a lungo termine a favore del benessere e della migliore accoglienza degli universitari nella nostra regione, che vanta una tradizione universitaria antica e di grande prestigio".



