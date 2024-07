Tesei felice per i risultati di Umbria jazz 2024

Si è detta felice per i risultati ottenuti nell'edizione 2024 di Umbria jazz la presidente della Regione, Donatella Tesei. Intervenuta alla conferenza stampa finale del festival.

"Abbiamo affrontato momenti di difficoltà - ha ricordato Tesei - con il Covid che ha colpito anche Umbria jazz ma visto che si era avviato un percorso di rilancio, la Regione sia nel 2020 che nel 2021 ha lasciato il contributo fisso e questo ha consentito alla Fondazione di partecipazione di rimettere a posto i bilanci. Quando c'è stato bisogno di maggiori risorse per UJ la Regione non si è tirata indietro perché la nostra politica è quella di sostenere i grandi eventi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA