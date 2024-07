Tanti iscritti alle clinics della Berklee per Umbria jazz

L'ultima giornata di Umbria jazz è stata anche quella della consegna dei diplomi alla fine delle clinics della Berklee a Perugia. A 45 studenti meritevoli sono state consegnate altrettante borse di studio per un totale di 5,3 milioni di dollari.

I destinatari sono tutti giovani musicisti, 221 totali iscritti quest'anno, un record per gli storici seminari di formazione che il prossimo anno arriveranno alla 40/a edizione.

Un numero alto che ha portato inevitabilmente anche ad un maggiore livello qualitativo.

La presenza dei ragazzi delle Clinics ha caratterizzato fortemente il clima della città anche quest'anno, e nello stesso tempo si è confermato un tratto essenziale dell'identikit di Umbria jazz, di cui è un punto di eccellenza.

Dal 9 luglio, qualche giorno prima dell'inizio del festival, si sono infatti aperte nuovamente le aule dei seminari tenuti dal Berklee College of Music di Boston, la più prestigiosa scuola di musica d'America, per la quale sono passate centinaia di talenti del jazz, e non solo. Non pochi tra i musicisti che si esibiscono sui palchi di Umbria Jazz come affermati professionisti hanno frequentato negli anni scorsi le clinics.

Ai corsi perugini quest'anno ci sono stati musicisti arrivati da tutto il mondo (Austria, Bielorussia, Bulgaria, Canada, Croazia, Ecuador, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Ungheria, Irlanda, Lussemburgo, Mauritius, Messico, Perù, Portogallo, Puerto Rico, Russia, Serbia, Sud Africa, Spagna, Svezia , Svizzera, Turchia, Regno Unito, USA) per coniugare la propria crescita professionale con l'atmosfera unica del festival.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA