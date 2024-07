Puletti, richieste agricoltori non rimarranno disattese

"Le richieste degli agricoltori non rimarranno disattese, il problema della imbolatura obbligatoria dei bovini è sulla scrivania del presidente della Commissione Agricoltura alla Camera, Mirco Carloni che ho personalmente attenzionato, e già sì mosso per rappresentare al ministro Lollobrigida le criticità di questo sistema di identificazione degli animali": è quanto comunica la consigliera regionale della Lega Manuela Puletti, dopo l'audizione in seconda Commissione, su richiesta del presidente Valerio Mancini, alla quale hanno partecipato le associazioni di categoria degli agricoltori e allevatori (Cia, Coldiretti, Confagricoltura, Daai) insieme ai funzionari della Asl e regionali di riferimento.

"Durante il confronto - spiega Puletti in una nota - è emersa la preoccupazione degli agricoltori e allevatori e delle loro associazioni di rappresentanza rispetto all'imbolatura obbligatoria nei bovini, che scatterà dal prossimo gennaio. Una folle richiesta dell'Europa - sottolinea l'esponente della Lega - che non solo lede il benessere degli animali, ma può mettere a rischio l'incolumità degli allevatori e crea comunque grosse perplessità per quanto riguarda l'effettivo funzionamento e i conseguenti costi economici a carico delle imprese. L'Umbria per prima in Italia si fa portavoce di questo problema, che dopo essere stato appunto trattato in seconda Commissione regionale è arrivato direttamente sul tavolo del presidente della Commissione Agricoltura della Camera, Carloni. Probabilmente già nei prossimi giorni avremo delle risposte, auspicabilmente nella direzione giustamente indicata dalle rappresentanze degli agricoltori e allevatori. L'auspicio è di trovare modalità più pratiche per tracciare efficacemente la filiera dei bovini senza ricorrere all'imbolatura obbligatoria".



