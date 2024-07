Giovane ucciso a Spoleto, 'mi hanno accoltellato'

"Ho visto un ragazzo che si aggrappava alla recinzione di casa e mi ha detto 'signora aiutami, chiama un'ambulanza. Mi hanno accoltellato'": ricostruisce così i primi soccorsi al giovane ucciso in strada a Spoleto, Maria Rita, la donna che abita nella casa nei pressi della quale è avvenuto il ferimento mortale. "Erano le nove meno cinque ed ero in cucina a caricare la lavastoviglie con la finestra spalancata" racconta all'ANSA.

La donna spiega di essere subito uscita di casa con un familiare e di avere cercato di aiutare il giovane in attesa del 118. "Lo hanno portato via e nel frattempo sono arrivati anche i carabinieri" aggiunge.

La signora ha quindi spiegato di avere già riferito tutto agli investigatori e che lo stesso ha fatto il fratello.



