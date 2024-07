Aperto fascicolo per omicidio dopo uomo ucciso a Spoleto

Un fascicolo per omicidio è stato aperto dalla procura di Spoleto dopo che un giovane è stato accoltellato a morte in strada nella città umbra. E' quanto risulta all'ANSA.

Un uomo è stato bloccato dai carabinieri nel corso degli accertamenti e condotto in caserma dove viene interrogato alla presenza del magistrato di turno. A seguire l'indagine anche il procuratore capo Claudio Cicchella.

Recuperato dagli inquirenti un coltello da cucina ritenuto l'arma del delitto.



