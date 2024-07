Roberto Fiore (Fn) si candida a presidente dell'Umbria

Roberto Fiore, segretario nazionale di Forza Nuova, sarà candidato governatore dell'Umbria. Lo annuncia Forza Nuova in una nota in cui spiega che "la sua discesa in campo avviene all'indomani del crollo dell'accusa nel processo del 9 ottobre (storico giorno della protesta anti Cgil su Green pass) e dell'attenzione dedicata recentemente da Donald Trump in colloqui con Robert Kennedy Jr.

sugli effetti avversi del vaccino".

Fiore, "in forza di ciò, lancia la proposta che le Autorità nazionali, regionali e comunali provvedano ad uno screening per tutti coloro che si sono vaccinati contro il Covid-19. Di certo sarà il nostro primo impegno in Umbria", annuncia.

"La crescente paura di milioni di italiani, che vedono familiari e conoscenti vittime di malori, morti improvvise e malattie varie - sottolinea la nota - non può essere ignorata".

"Se lo Stato ha tradito il popolo nel 2021, rendendo obbligatorio il vaccino (Green Pass), oggi può recuperare credibilità - continua Fiore - solo attraverso un'azione di massa e capillare, che impegni tutta la Sanità. Forza Nuova si batterà da oggi su tutto il territorio nazionale per il raggiungimento di questo obiettivo, fondamentale ed urgente".





