Mencaroni, l'Umbria delle imprese è sempre più multietnica

"L'Umbria delle imprese è sempre più multietnica e questo è un bene, perché fare impresa aiuta ad integrarsi e perché si pone un freno alla denatalità, fenomeno che coinvolge la nostra regione e l'Italia e che non può alla lunga non ripercuotersi sul sistema imprenditoriale": lo sottolinea Giorgio Mencaroni, presidente della Camera di commercio, commentando dall'indagine del Sistema informativo Excelsior.

"Se la concorrenza è leale - prosegue - è la benvenuta e migliora il tessuto delle imprese. Quanto al forte incremento delle persone immigrate al lavoro nelle aziende, è ancora più fondamentale un'adeguata ed efficace attività di formazione per aiutare le imprese a reperire il personale di cui hanno bisogno e che in Umbria, in base agli ultimi dati Excelsior riferiti al mese di luglio, non trovano nel 55% dei casi. Non solo, ma un'efficace formazione è necessaria anche per aumentare il livello di competenze delle persone straniere che in media, come emerge dalla specifica indagine Excelsior curata da Unioncamere-Anpal, presentano livelli di istruzione e competenze inferiori a quelle dei lavoratori italiani. Ciò servirebbe alla crescita della produttività delle aziende e alla piena integrazione di queste persone".



