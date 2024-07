Zuccari presidente sezione Spoleto-Valnerina Confindustria

Alberto Maria Zuccari, titolare dell'azienda "Quality For Passion", specializzata in servizi e sistemi dedicati alla scansione 3d, è stato confermato alla presidenza della sezione territoriale Spoleto-Valnerina di Confindustria Umbria per il biennio 2024-2026: lo ha deciso l'Assemblea dei soci della sezione, che si è riunita nella sede Inps del Convitto unificato di Spoleto per il rinnovo delle cariche associative.

Insieme al presidente è stata confermata alla vicepresidenza Laura Tulli (Tulli acque minerali) ed è stato rinnovato il Consiglio direttivo. "In questi anni - ha sottolineato Alberto Maria Zuccari - abbiamo lavorato, in sinergia con le istituzioni, per promuovere progetti orientati alla valorizzazione del territorio e sostenere la competitività del tessuto imprenditoriale. Per crescere è fondamentale unire le forze e proprio sulla condivisione di esperienze si fonda l'attività della nostra sezione, in linea con gli indirizzi tracciati dalla presidenza di Confindustria Umbria e in collaborazione con le altre sezioni territoriali e di Categoria, per portare avanti progetti trasversali facendo leva su linee d'azione comuni. Continueremo ad impegnarci per rendere l'area di Spoleto e della Valnerina sempre più attrattiva, specialmente per i giovani, affinché possano cogliere nuove opportunità occupazionali nel proprio territorio".

"Il nostro obiettivo - ha aggiunto Alberto Maria Zuccari - è contribuire alla creazione di un contesto che favorisca lo sviluppo delle attività produttive, per dare ulteriore slancio al sistema industriale del nostro territorio anche attraverso la promozione di una maggiore conoscenza delle nuove tecnologie e di modelli strategici coerenti con le attuali sfide competitive".



