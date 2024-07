Tagli ai Comuni, sindaci di centrodestra replicano ai colleghi

"Quella dei sindaci di sinistra è solo una polemica politica. Lo dimostra il fatto che è stata sollevata a mezzo stampa e non in seno all'Anci, evitando appositamente qualsiasi tipo di confronto con con i sindaci di centrodestra e civici, nonché con il presidente Toniaccini, che oggi subisce un attacco scomposto e inaccettabile per il quale manifestiamo tutto il nostro sdegno.

Non diversamente dai nostri colleghi, anche noi abbiamo a cuore gli interessi delle nostre comunità, per questo riteniamo irresponsabile sostenere che, a causa di questi tagli, gli enti locali non saranno più in grado di erogare i servizi essenziali ai cittadini: questa è una bufala bella e buona e serve solo a creare un allarmismo ingiustificato": lo affermano in una loro nota oltre 30 sindaci umbri, dopo la polemica sollevata nei confronti dell'Anci da altri loro colleghi di centrosinistra.

"Al tempo stesso - prosegue la nota - ci domandiamo quale credibilità possano avere dei sindaci che solo oggi - guarda caso a pochi mesi dalle elezioni regionali - si sollevano in proteste varie, ma nel corso di questi anni, quando al governo nazionale c'era la sinistra, hanno assistito in silenzio a quasi 40 miliardi di euro di tagli alla sanità pubblica, oppure al mancato rimborso di cinque miliardi di euro alle regioni per l'emergenza Covid. Soldi promessi dall'ex premier Conte e mai arrivati, ma che sarebbero utilissimi oggi per abbattere le liste d'attesa e migliorare il servizio sanitario. E ancora, venendo all'Umbria, sono rimasti in silenzio, ad esempio, per i tagli ai trasporti disposti dalla Giunta Marini, così come in silenzio sono rimasti di fronte al tracollo economico e finanziario delle comunità montane che rischia di far saltare i bilanci di tanti comuni. Per questo non accettiamo lezioni di grammatica istituzionale dai nostri colleghi di sinistra che, invece di rivolgersi a noi con accenti di immotivata superiorità morale, potrebbero più utilmente manifestare una qualche distanza dal contegno inappropriato tenuto dal sindaco di Spoleto in consiglio comunale".

La nota, diffusa dal sindaco di Cannara, Fabrizio Gareggia, è firmata da: Enrico Bacoccoli, sindaco di Valfabbrica, Valerio Bazzoffia, sindaco di Bettona, Giuliano Boccanera, sindaco di Norcia, Virginio Caparvi, sindaco di Nocera Umbra, Luca Carizia (Umbertide), Elisabetta Cascelli (Ferentillo), Agnese Cerquaglia (Monte Castello Di Vibio), Luciano Clementella (San Gemini), Luciano Conti (Avigliano Umbro), Marco Conticelli (Porano), Fabio Dottori (Scheggino), Leonardo Fazio (Attigliano), Vittorio Fiorucci (Gubbio), Fabrizio Gareggia (Cannara), Ferdinando Gemma (Trevi), Attilio Gubbiotti (Sellano), Antonio Liberati (Otricoli), Eridano Liberti (Torgiano), Giuseppe Malvetani (Stroncone), Gian Luigi Maravalle (Ficulle), Maria Elena Minciaroni (Tuoro Sul Trasimeno), Giovanni Montani (Acquasparta), Marco Morresi (Giove), Enea Paladino (Citerna), Laura Pernazza (Amelia), Manuel Petruccioli (Giano Dell'Umbria), Fausto Risini (Città della Pieve), Antonino Ruggiano (Todi), Elisabetta Sabbatini (Castel Ritaldi), Roberta Tardani (Orvieto), Michele Toniaccini (Deruta), Enrico Valentini (Gualdo Cattaneo), Remigio Venanzi (Polino), Stefano Zuccarini (Foligno).



