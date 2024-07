Riserva Mab Unesco Umbria contro l'autonomia differenziata

L'Associazione Monte Peglia per Unesco, soggetto gestore della Riserva della Biosfera Unesco del Monte Peglia, Riserva Mab Unesco dell'Umbria, ha depositato presso la Corte di Cassazione due quesiti per l'abrogazione per via referendaria della Legge sull'autonomia differenziata.

"Interveniamo - spiega Francesco Paola, presidente della Riserva Mab Unesco - a tutela della salute umana e ambientale e per la prevenzione dalle crisi e emergenze climatiche, che richiedono interventi coordinati ed unitari. La legge sull'autonomia differenziata compromette gravemente la tutela della salute umana, la sicurezza climatica e ambientale e aggrava i rischi specie per le popolazioni più vulnerabili.

Nella situazione attuale, di crisi ed emergenze ricorrenti, di tipo globale, sarebbe più che mai necessario il rafforzamento di tutele integrate e delle Istituzioni nazionali e internazionali e siamo costretti invece a constatare l'indebolimento delle Istituzioni e una assurda frammentazione delle competenze che incentiverà anche conflitti tra Regioni e corto circuiti istituzionali di vario tipo".

La Riserva della Biosfera Unesco del Monte Peglia, "premiata per la sua governance indipendente, sente dunque il dovere di agire per la coesione costituzionale, nazionale e internazionale - spiega - e per l'attuazione e il rafforzamento dell'Accordo di Parigi che è vincolante per gli Stati. Agiamo per il rispetto degli obblighi climatici dell'Italia e nel convincimento profondo che nell'epoca delle mutazioni climatiche è più che mai fondativo ed essenziale il principio che l'Italia è 'una e indivisibile' così come dispone l'articolo 5 della Costituzione.

La legge allenta le strategie di governo delle crisi e di prevenzione a tutti i livelli e rende più debole il Paese nelle sfide globali".

"Il secondo quesito - evidenzia ancora il presidente Paola - è di tipo cosiddetto 'auto applicativo', e abbiamo cercato di attuare l'insegnamento della Corte Costituzionale. Il Comitato promotore è composto da avvocati, docenti universitari, esperti di tutela ambientale, agricoltori, tutti presentatisi personalmente in Cassazione per il deposito dei quesiti e ci sentiamo orgogliosi della qualità di queste trasversali aggregazioni su temi essenziali per la vita delle persone".

La Riserva Mab Unesco del Monte Peglia è una delle 21 della Repubblica italiana, fa parte della straordinaria Rete internazionale delle Riserve Mondiali della Biosfera Unesco e concorre alle strategie climatiche e sulla biodiversità e per l'attuazione dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e dell'Accordo di Parigi.



