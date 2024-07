Pastorelli, 'oggi il ricordo va alla strage di via D'Amelio'

"Oggi, in occasione dell'anniversario della strage di Via D'Amelio, desidero esprimere a nome del Gruppo consiliare di Forza Italia la nostra vicinanza alle famiglie delle vittime. Il 19 luglio 1992, con la perdita del giudice Paolo Borsellino e degli agenti della sua scorta, è stato per l'Italia uno dei momenti più tragici e dolorosi mai vissuti nella storia recente": così il capogruppo regionale di Forza Italia, Stefano Pastorelli, ricorda "il tragico attentato del 19 luglio 1992, in cui persero la vita il magistrato Paolo Borsellino ed i cinque agenti della scorta, tra i quali anche Emanuela Loi, prima donna che ha fatto parte di una scorta e prima donna della Polizia di Stato caduta in servizio".

"La memoria di Paolo Borsellino - prosegue Pastorelli, in una nota della Regione - uomo di straordinario coraggio e integrità, deve continuare a vivere nei cuori di tutti noi. La sua dedizione alla giustizia e alla lotta contro la mafia è un esempio luminoso per tutti coloro che credono nei valori della legalità e della democrazia. Ribadiamo il nostro impegno nella lotta contro tutte le forme di criminalità organizzata: è nostro dovere onorare il sacrificio di Borsellino e dei suoi collaboratori, lavorando ogni giorno per un'Italia libera dalla mafia, dove la legalità e la giustizia siano i pilastri fondamentali della nostra società. Oggi più che mai - conclude i capogruppo consiliare - è importante ricordare e continuare a sostenere il lavoro di chi combatte quotidianamente per la verità e la giustizia, affinché tragedie come quella di Via D'Amelio non si ripetano mai più".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA