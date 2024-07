Casa Vissani raddoppia e nasce TerritOri

Casa Vissani si rinnova e raddoppia. Oltre al celebre ristorante stellato, è nato TerritOri. "Una sorta di bistrot accessibile a tutti, che rievoca sapori antichi in chiave moderna", raccontano all'ANSA lo chef Gianfranco Vissani e il figlio Luca, ideatore e guida del nuovo progetto.

"L'idea è stata quella di tornare in qualche modo alle origini, a quando questo locale si chiamava il Padrino ed era noto per i suoi piatti semplici ma buonissimi", raccontano i Vissani. "Ben venga la cucina ricercata, quella super raffinata - sottolinea il maestro Gianfranco - ma credo che sia giunto anche il momento di tornare a mettere nei piatti dei nostri ospiti il prodotto più tradizionale, quello che nasce dalle nostre terre, quello che ci rievoca emozioni e ricordi lontani".

"E poi mi sono rotto di tutti questi piatti molecolari, basse temperature o altre cavolate varie, è giunta l'ora di ripensare a ciò che la ristorazione italiana ha da offrire", dice ancora lo chef. "TerritOri - spiega Luca - nasce proprio nel solco della filosofia illustrata da mio padre, diamo la possibilità a tutti di gustare piatti figli della cucina italiana e tipici dell'Umbria".

"Il nostro progetto - spiegano ancora padre e figlio - ha anche un altro obiettivo, far avvicinare molte famiglie a una cucina di livello al giusto prezzo". Le due proposte di Casa Vissani vivono in altrettante sale da pranzo, la "Classic" per la cucina gourmet e la "Rock" per la nuova formula. "Proponiamo così due espressioni stilistiche differenti, ma il risultato è quello di una grande cucina, dove a fare la differenza è la materia prima, rigorosamente selezionata, che portiamo nei nostri piatti", concludono Gianfranco e Luca Vissani.



