Amazon apre le porte del deposito di smistamento di Magione

Ispirato dallo storico legame tra l'Umbria e il jazz, il deposito di smistamento Amazon di Magione ha aperto oggi le sue porte al Conservatorio di Musica Francesco Morlacchi di Perugia, che, alla presenza dei rappresentati delle istituzioni locali e regionali, di ospiti e dipendenti, ha promosso l'esibizione di un quartetto jazz. "In Amazon cerchiamo sempre di trovare nuove occasioni per dialogare con il territorio che ci ospita", ha spiegato Mario Della Sala, Regional Director di Amazon Logistics.

"La musica è un linguaggio universale: ringraziamo il Conservatorio di Musica Francesco Morlacchi di Perugia che ha accettato il nostro invito e che ha portato un po' della magia del jazz anche all'interno del nostro sito. Siamo felici di poter accogliere le istituzioni e i molti attori locali per mostrare loro come lavoriamo: ogni giorno ci impegniamo per instaurare le migliori sinergie possibili con le comunità, non solo creando lavoro di qualità ma anche valorizzando il confronto e il dialogo con il territorio. Il nostro obiettivo non è solo offrire un servizio efficiente ai nostri clienti, ma anche garantire ai nostri dipendenti e al personale dei nostri fornitori di servizi di consegna un ambiente di lavoro sicuro, moderno e inclusivo, con salari competitivi, benefit e ottime opportunità di crescita professionale".

L'evento è stato inoltre l'occasione per fare il punto sulla presenza di Amazon in Umbria e offrire agli ospiti la possibilità di osservare da vicino i processi di un deposito di smistamento grazie ad un tour guidato del sito. Alla visita hanno preso parte, tra gli altri, anche Donatella Tesei, presidente della Regione Umbria, Michele Fioroni, assessore regionale allo Sviluppo economico e il sindaco del Comune di Magione, Massimo Lagetti, accompagnato dai membri della giunta comunale.

"Abbiamo accolto positivamente sin dall'inizio l'arrivo di Amazon sul nostro territorio, sia sul versante occupazionale, sia per l'opportunità che rappresentava e rappresenta per le aziende del territorio", ha commentato Donatella Tesei, secondo quanto riferisce una nota di Amazon. "La sede umbra è ormai consolidata, così come i legami della stessa con tessuto e indotto locale. Per noi rendere la nostra regione attrattiva per realtà solide come questa è un tassello fondamentale dell'economia. Tassello possibile anche grazie alla capacità delle istituzioni di creare le condizioni abilitanti affinché questo avvenga e grazie ad imprese e lavoratori di saper dialogare, tessere rapporti e mettere a disposizione le professionalità necessarie, così come hanno dimostrato di saper fare. Infine, ringrazio Amazon per l'annuncio odierno di una donazione ad una associazione locale, ennesima dimostrazione del rapporto che si è creato con la nostra regione".

Il deposito di smistamento, che ha una superficie di circa 7.000 metri quadrati, ha già creato 56 posti di lavoro a tempo indeterminato per operatori di magazzino. Inoltre, i fornitori di servizi di consegna di Amazon hanno assunto 104 autisti a tempo indeterminato che ritirano gli ordini dal deposito e li consegnano ai clienti finali. La struttura ha consentito ad Amazon di potenziare ulteriormente i processi dell'ultimo miglio per la gestione degli ordini e della consegna ai clienti nella zona di Perugia, inserendosi inoltre nell'importante presenza di Amazon nel centro-sud Italia. L'azienda conta infatti oggi, dalla Toscana fino alla Sicilia, 20 siti logistici oltre al centro del servizio clienti in Sardegna per un totale complessivo di circa 7.000 posti di lavoro a tempo indeterminato creati nel centro-sud del nostro Paese.

Amazon è da sempre molto attenta alle comunità in cui opera.

Attraverso i suoi programmi a sostegno della comunità, vengono supportate le scuole, gli ospedali e le associazioni no profit locali sulla base delle segnalazioni ricevute dalla comunità stessa e dai propri dipendenti. In occasione dell'evento odierno, Amazon ha annunciato una nuova donazione a favore del Centro Iniziativa sociale anziani Alfiero Bastreghi Aps, supportando un progetto rivolto ai cittadini più senior, con ricadute positive non solo per la salute fisica, ma anche per quella psicologica, attraverso attività di movimento e aggregazione.



