A Calvi dell'Umbria al via la nona edizione del Festival

Ospiterà teatro, cinema, musica, arte e natura la nona edizione del Calvi Festival a Calvi dell'Umbria, dal 2 al 31 agosto. "Ancora una volta il piccolo e magnifico borgo di Calvi dell'Umbria - si legge in una nota della Provincia di Terni -, premiato nel 2024 per il sesto anno consecutivo da Legambiente per il suo impegno nella costruzione di un futuro ecosostenibile, si trasforma".

Francesco Verdinelli, ideatore e direttore artistico di Calvi Festival, propone per la nona edizione diversi spettacoli con spunti di riflessione su temi etici che siano anche occasione di divertimento e fascinazione. Per tutti gli eventi, come ogni anno, un unico denominatore: la qualità. Ci saranno anche alcuni ritorni che nelle passate edizioni sono stati fiore all'occhiello della programmazione. Calvi Festival, infatti, ha avuto il privilegio di ospitare nel corso delle sue edizioni molti personaggi protagonisti della musica, del teatro e del cinema: Nicola Piovani, Rita Marcotulli, Mogol, Barbora Bobulova, Mariano Rigillo, Edoardo Siravo, Pino Strabioli, Antonello Fassari, Stefano Fresi.

Anche nel 2024 è confermata la rassegna "Il Globo d'Oro", una selezione dei migliori cortometraggi in concorso nel prestigioso premio cinematografico della stampa estera. Calvi dell'Umbria, durante il mese di agosto si trasformerà anche in un vero e proprio set cinematografico per le riprese dei cortometraggi dalle sceneggiature vincitrici del Premio Rossellini 2024.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA