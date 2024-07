Un vasto incendio è divampato intorno alle 15,30 di giovedì in una zona boschiva in località Poreta, nel comune di Spoleto.

Sono intervenute squadre dei vigili del fuoco di Spoleto e Foligno, anche con l'aiuto di alcuni mezzi aerei. E' stato infatti richiesto l'intervento del Can31 da Ciampino e di tre elicotteri in supporto. Sul posto anche il direttore operazioni spegnimento e la squadra Aib (antincendio boschivo).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA