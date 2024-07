Tre giorni di medioevo fra i vicoli di Poggio di Otricoli

Dal 19 al 21 luglio, tre giorni di medioevo fra i vicoli e le piazzette di Poggio di Otricoli, con spettacoli itineranti di sbandieratori, giocolieri, fauni, falconieri, teatranti, maghi e punti ristoro dove gustare la cucina della tradizione locale, pagando con l'antica moneta medioevale. E' la 17/a edizione delle Giornate medioevali di Poggio di Otricoli, presentata stamattina dal sindaco di Otricoli Antonio Liberati, dalla presidente dell'associazione "Castrum Podii Medii", Patrizia Telloni, da Stefano Verginelli e Gloria Matticari del direttivo e Tommaso Verginelli del Gruppo musici Vulpes.

"Ringraziamo la Provincia di Terni, il Comune di Otricoli e tutti coloro che ci sostengono, con particolare riguardo ai tanti volontari che mettono a disposizione se stessi e gli spazi di loro proprietà - ha detto Stefano Verginelli presentando l'edizione 2024 -. Le Giornate medioevali sono una grande occasione per far conoscere il territorio, la cultura medioevale e le radici storiche del borgo e della sua comunità. Da tempo abbiamo intrapreso la strada degli approfondimenti culturali sul medioevo per far conoscere al grande pubblico in maniera più approfondita attraverso conferenze e convegni un'epoca storica affascinante e talmente importante da essere ancora molto presente anche oggi".

"Grazie alle Giornate medioevali e ad altre iniziative sul territorio - ha dichiarato il sindaco Liberati -, Otricoli è oggi un punto di riferimento per il turismo di settore e rurale.

Siamo fra i soli cinque Comuni italiani ad essere riconosciuti dal Wto delle Nazioni Unite e siamo stati scelti come partner per progetti speciali da altre feste umbre di maggiore storia e richiamo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA