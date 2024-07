Tra concerti al tramonto e motori prosegue Narnia Festival

Dopo l'apertura all'insegna della musica classica, in una serata condotta da Massimo Giletti, la 13/a edizione del Narnia Festival prosegue con eventi dedicati alla musica e alla danza all'insegna della contaminazione. La kermesse, ideata e diretta dalla pianista Cristiana Pegoraro, con la direzione musicale del maestro Lorenzo Porzio, ha ottenuto quest'anno la nona medaglia del Presidente della Repubblica, "confermando - sottolineano gli organizzatori - la qualità artistica e culturale che sa esprimere".

Il festival prosegue venerdì 19 e sabato 20 luglio con due appuntamenti della nuova serie introdotta in questa edizione "Concerti al tramonto", sempre alle 19.00 nella chiesa medievale di san Francesco: il primo "Jeu d'eau et d'amour" dal barocco al contemporaneo con Giuseppe Nova al flauto ed Elena Castini all'arpa, il secondo "Impressioni sonore" in cui Eloisa Cascio eseguirà al pianoforte musiche di Chopin, Debussy e Ravel.

Ancora, venerdì 19 alle 21.30 al Teatro Manini ci sarà il gran galà di danza "Stelle sulle punte" con i danzatori del programma Narnia Dance diretto da Rosanna Filipponi.

In concomitanza con il festival, infatti, la Narnia Arts Academy propone il campus internazionale di alto perfezionamento, ma anche junior masterclass, un laboratorio lirico, corsi di jazz, danza e flamenco, programmi di culture & leisure e lingua e cultura italiana e un workshop di recitazione.

Il programma del Narnia Festival ospita sabato 20 luglio al teatro Manini lo spettacolo "Sinfonia flamenca", un dialogo tra vecchie e nuove sonorità in cui, grande innovazione, la danza flamenca viene ballata anche su brani di musica classica e non solo sulla sua musica tradizionale.

In scena ci saranno Caterina Lucia Costa e Francisca Berton, baile, José Ruiz, baile e castañuelas, Paolo Monaldi, cajon e percussioni, e Cristiana Pegoraro al pianoforte. Al termine dell'evento, allo Smac del teatro, ci sarà l'"Incontro con l'artista" accompagnato da degustazioni di vini del territorio.

Domenica 21 luglio musica e motori, nel corso di tutta la giornata. Si parte dall'esposizione di auto storiche del Cuae in piazza dei Priori dalle 10.00, mentre alle 11.00 nella Loggia di Palazzo dei Priori ci sarà l'incontro "L'aviazione e il motorismo storico in Umbria", in collaborazione con Asi, Commissione cultura e Cuae, che ospiterà anche la collezione di modellini della 1000 Miglia "Andavo a cento all'ora" di Sergio Gatti, in collaborazione con l'Associazione vicolo belvedere Narni.

Il programma prosegue alle 16.00 con "Fiesta Flamenca" al Teatro Manini di cui saranno protagonisti i danzatori del Narnia Flamenco diretto da Caterina Lucia Costa. I ballerini si uniranno poi alla festa in Piazza dei Priori "Vamos por la calle!" tra brindisi e degustazioni e alle 17.00 chi vorrà potrà partire per un breve percorso con le auto d'epoca lungo la strada consolare Flaminia.



