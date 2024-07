Pastorelli, la legge sulla famiglia passo avanti per la società

"La legge sulla famiglia approvata in commissione rappresenta un fondamentale passo avanti per il benessere delle famiglie umbre e sarà d'aiuto anche per combattere il calo demografico, nonché per affrontare le sfide sociali presenti nel territorio regionale": lo afferma il capogruppo di Forza Italia Stefano Pastorelli.

"Le critiche mosse contro questa proposta di legge - prosegue, in una nota della Regione - sono infondate e strumentali. La proposta di legge mira a fornire un supporto concreto alle famiglie, ad esempio viene consolidato il supporto alla natalità, come anche gli interventi a favore delle famiglie monoparentali e di genitori separati o divorziati.

Contrariamente alle critiche ideologiche del Pd, la proposta di legge non si basa su vecchi stereotipi, ma su una visione moderna e inclusiva della famiglia. Questa legge riconosce e valorizza il ruolo fondamentale che la famiglia svolge nella società, promuovendo politiche che favoriscono la natalità e il sostegno alla formazione di nuove coppie. Si introduce il riconoscimento per il ruolo ed il lavoro del caregiver familiare, si capisce poco come il Pd abbia da ridire sulla volontà di formare, sostenere e supportare questa persona fondamentale all'interno della famiglia che si prende cura della persona non autosufficiente".

"Sono fermamente convinto - conclude Pastorelli - che questa proposta di legge rappresenti una visione lungimirante per lo sviluppo della nostra regione e che costituisca una risposta concreta alle esigenze delle famiglie, dei giovani, delle persone con disabilità e dei caregiver: è un passo avanti verso una società più equa, inclusiva e solidale. Si invita il Consiglio regionale a sostenere questa legge, riconoscendone il valore e la capacità di rispondere alle sfide presenti e future che la società impone".



