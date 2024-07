Mencaroni, la voglia di impresa torna a fare capolino

"La voglia di impresa, come evidenzia Unioncamere, torna a fare capolino in Italia e anche in Umbria, anche se la crescita del numero delle aziende è, nella nostra regione nel II trimestre 2024, inferiore al dato nazionale. Vedremo se l'Umbria riuscirà a recuperare nei trimestri successivi, come accaduto altre volte": lo sottolinea Giorgio Mencaroni, presidente della Camera di commercio dell'Umbria, commentando i dati di Movimprese.

"Da rilevare - prosegue, secondo quanto riferisce l'ente camerale - è la continuazione del progressivo irrobustimento del nostro tessuto imprenditoriale, con le società di capitali arrivate a rappresentare il 23,8% (in valore assoluto si tratta di 25mila 785 aziende) delle imprese totali. Per rendersi conto di questo irrobustimento basti pensare che dieci anni fa, nel secondo trimestre 2024, tale percentuale era il 16,1%. Oggi, peraltro, le società di capitali nella regione hanno superato quelle di persone. Siamo di fronte a un aumento significativo del livello di strutturazione del patrimonio imprenditoriale umbro che fa ben sperare per il futuro. Anche se c'è ancora strada da fare perché su tale fronte l'Umbria, benché in recupero, non ha ancora raggiunto il livello medio nazionale del 31,1% di società di capitali sul totale delle imprese".



