Gimbe, Umbria adempiente sui Livelli essenziali di assistenza

In Umbria nel 2022 il punteggio totale degli adempimenti della Regione ai Livelli essenziali di assistenza (Lea), ovvero le prestazioni che il servizio sanitario nazionale eroga gratuitamente o tramite il pagamento di un ticket, è di 247,89 (punteggio massimo 300). E' quanto emerge dall'analisi della fondazione Gimbe secondo la quale l'Umbria si posiziona al settimo posto tra le Regioni e province autonome ed è risultata "adempiente" secondo il Nuovo sistema di garanzia (Nsg). Tuttavia, rispetto al 2021, nel 2022 i punteggi della Regione sono lievemente peggiorati (-0,03).

In dettaglio, dalla valutazione dei 22 indicatori del Nuovo sistema di garanzia, suddivisi in tre aree (prevenzione collettiva e sanità pubblica, assistenza distrettuale ed assistenza ospedaliera), la Regione è settima per l'area della prevenzione; ottava per l'area distrettuale; e sempre ottava per l'area ospedaliera.

Rispetto al 2021 le Regioni adempienti in tutte e tre le aree di valutazione (assistenza ospedaliera, territoriale e prevenzione) scendono da 14 a 13: Basilicata, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Provincia Autonoma di Trento, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA