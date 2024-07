Geremia 5et è il vincitore del Conad Jazz Contest di UJ

Geremia 5et è il vincitore assoluto dell'edizione 2024 del "Conad Jazz Contest": ad annunciarlo Conad e Fondazione Umbria Jazz sottolineando come "il quintetto ha dimostrato energia, coesione e la maturità del linguaggio e riceve così un significativo supporto alla carriera con un contributo economico di 5 mila euro.

La giuria artistica, presieduta da Stefano Bragatto, direttore di Radio Monte Carlo, ha potuto apprezzare le esibizioni dal vivo delle 10 band finaliste, che si sono alternate sul 'Conad Stage' dei Giardini Carducci nei giorni 15, 16 e 17 luglio all'interno della programmazione ufficiale di Umbria Jazz".

Un folto pubblico di appassionati di jazz ha seguito con grande partecipazione i live dei finalisti durante le tre giornate dedicate ai finalisti del Contest.

Lo Scannapieco - Geremia 5et, formato da Antonio Scannapieco, 24 anni, alla tromba, Pasquale Geremia, 22 anni, al sassofono tenore, Guglielmo Santimone, 23 anni, al pianoforte, Angelo Gregorio, 22 anni, alla batteria e Vincenzo Nigro, 27 anni, al contrabbasso, ha uno stile che mira ad esternare sonorità e timbri, intensità e colori dettati dall'ottone e dal legno.

Questa spiccata identità creativa - si legge in una nota di UJ - ha permesso allo Scannapieco - Geremia 5et di aggiudicarsi il premio di 5 mila euro, un contributo che rappresenta un importante sostegno alla loro carriera. La band avrà inoltre l'opportunità di esibirsi sui palchi dei festival jazz più prestigiosi d'Italia a partire dal prossimo mese. Il tour riservato ai vincitori ed organizzato da Umbria Jazz include infatti l'esibizione al Jazz Italiano per l'Aquila (31 agosto- 1 settembre 2024), UJ Weekend a Terni (12-15 settembre 2024) e quella a Umbria Jazz Winter #31 ad Orvieto (28 dicembre 2024 - 1 gennaio 2025), oltre ad un tour nei jazz club più noti d'Italia.

Va invece all'alto sassofonista Edoardo Donato l'opportunità di partecipare alla "Berklee Summer School" presso Umbria Jazz Clinics 2025 come riconoscimento al musicista più promettente.





