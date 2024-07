Fronte del Dissenso candida Pasquinelli presidente della Regione

Il Fronte del Dissenso parteciperà con una propria lista alle prossime elezioni in Umbria per eleggere presidente e consiglio regionale, con Moreno Pasquinelli come candidato presidente.

L'annuncio ufficiale si terrà domani in una conferenza stampa a Perugia.

"Alla testa dell'agguerrita squadra di candidati al consiglio regionale - afferma il Fronte del Dissenso in una sua nota - come candidato alla presidenza c'è Moreno Pasquinelli, storico esponente dell'Umbria che non si è mai piegata davanti ai poteri forti, che non ha mai fatto compromessi coi politicanti al loro servizio".



