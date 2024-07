Ferdinandi incontra l'ufficio di presidenza di Unioncamere

La sindaca di Perugia,Vittoria Ferdinandi, ha incontrato l'ufficio di presidenza di Unioncamere nazionale, che in via straordinaria ha tenuto a Perugia, ospite della Camera di Commercio dell'Umbria, la sua prima seduta dopo la rielezione del presidente Andrea Prete. Con lui c'erano i vice Giorgio Mencaroni, presidente della Camera di commercio dell'Umbria, Klaus Algieri, Tommaso De Simone, Mario Pozza, Giuseppe Riello, Gino Sabatini.

"È con grande piacere - ha affermato la sindaca Ferdinandi - che la nostra città dà il benvenuto all'ufficio di presidenza di Unioncamere nazionale, che si è riunito a Perugia. Questo importante appuntamento, ospitato dalla Camera di commercio dell'Umbria, rappresenta un momento significativo per il nostro territorio e testimonia l'importanza della nostra città nel panorama economico nazionale. Come sindaca di Perugia desidero esprimere il mio più caloroso benvenuto a tutti i partecipanti e congratularmi con il presidente Prete per la sua rielezione.

Sono certa che la sua guida saprà continuare a valorizzare e sostenere le imprese italiane in un momento storico di grande sfida e trasformazione".

"La presenza dell'ufficio di presidenza di Unioncamere nazionale a Perugia - ha aggiunto la sindaca, secondo quanto riferisce una nota della Camera di commercio - è per noi anche un'opportunità preziosa per consolidare le sinergie tra le istituzioni locali e il sistema camerale nazionale. È un'occasione preziosa per mettere in luce le eccellenze del nostro territorio, le sue potenzialità economiche e le iniziative innovative che le nostre imprese stanno sviluppando.

Ringrazio la Camera di commercio dell'Umbria per aver reso possibile questo incontro e per il suo costante impegno a favore del tessuto imprenditoriale locale. Sono convinta che il dialogo e la collaborazione tra le istituzioni siano fondamentali per affrontare le sfide del futuro e per promuovere uno sviluppo economico sostenibile e inclusivo".

"La riunione dell'ufficio di presidenza di Unioncamere in Umbria - ha detto il presidente Prete - rientra in quella politica di ascolto dei territori che stiamo portando avanti.

Abbiamo toccato con mano l'ottima attività dell'Ente camerale umbro e preso contatto con la nuova sindaca di Perugia, ricevendo un'ottima impressione che fa ben sperare per il prosieguo di una collaborazione proficua".

Soddisfatto anche il presidente della Camera di commercio dell'Umbria, Giorgio Mencaroni: "Con l'ufficio di presidenza svolto presso il nostro Ente camerale - ha commentato - abbiamo svolto un ottimo lavoro di disamina dell'attività svolta e delle sue evoluzioni alla luce dei punti di forza, ma anche di quelli di debolezza, del tessuto produttivo regionale. Importante la prima presa di contatto con la sindaca Ferdinandi, per un lavoro comune sui temi delle imprese, e più in generale sullo sviluppo socioeconomico del territorio".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA