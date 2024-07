Esperti Neb e direzione ospedale Perugia a confronto

Mattinata di lavoro per gli esperti del Neb "Non executive board" dell'azienda ospedaliera di Perugia, che si sono confrontati con la direzione aziendale e con il collegio di direzione. Riuniti alla sala Montalcini del Creo, Vincenzo Panella, Ivan Maffeis, Giuseppe Caforio e, da remoto, Federico Lega, i cinque esperti esterni che offrono il loro supporto a titolo personale e gratuito e che hanno seguito la relazione sull'andamento aziendale e progetti futuri del direttore generale, Giuseppe De Filippis, oltre ad aver ascoltato i direttori degli otto dipartimenti ospedalieri, componenti del Collegio di direzione, sulle priorità di sviluppo dell'ospedale anche con la possibile adozione sperimentale di nuovi modelli organizzativi.

Presente - riferisce l'ospedale - anche il direttore del dipartimento di medicina e chirurgia Vincenzo Talesa, che ha sottolineato l'importanza di "intercettare le esigenze del mondo civile" e ribadito il "pieno supporto dell'Università a questo nuovo modello di governance aziendale di ispirazione anglosassone". Vincenzo Panella nell'esprimere la propria "disponibilità a condividere la sua esperienza pluriennale nel sistema sanitario pubblico italiano" ha affermato che "lavorerà su nuovi modelli organizzativi scardinando il concetto di 'ospedale solo come fabbrica' ma pensando anche ad un ospedale di servizi verso i cittadini al fine di ridurre la distanza tra l'ospedale e la comunità".

Il vescovo di Perugia, Ivan Maffeis, ribadendo la stima e riconoscenza della città all'operato dei professionisti sanitari, ha dichiarato che si impegnerà "come tramite e collettore di idee ascoltando i bisogni e le istanze di questa comunità per restituirli a questo consesso" mentre Giuseppe Caforio ha sottolineato che le "sperimentazioni sono fondamentali per scoprire nuove soluzioni, migliorare processi e acquisire conoscenze e questo tipo di governace sperimentale può avere un effetto utile per la società civile e lo stesso ospedale".

Federico Lega in qualità di presidente dell'organismo di valutazione indipendente che opera in ospedale ha affermato che "i dati e le performance raggiunte in questi due anni di governo aziendale sono positivi quindi il suo impegno volgerà a riequilibrare le percezioni e il sentiment dei cittadini".





