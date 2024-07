Donna trovata morta nelle campagne di Avigliano Umbro

Una donna di circa 70 anni, residente a Sismano di Avigliano Umbro (Terni), è stata trovata morta, accasciata a terra nel pomeriggio di giovedì nelle campagne di Avigliano, in località Fortezza nei pressi della frazione di Dunarobba. La prima ipotesi è che il decesso sia avvenuto per cause naturali, per arresto cardiocircolatorio.

I soccorsi erano stati attivati a seguito della scomparsa della donna, che intorno alle 13.00 si era allontanata dalla propria abitazione. In campo i carabinieri della compagnia di Amelia, il Soccorso alpino e speleologico dell'Umbria, i vigili del fuoco, la Croce Rossa Italiana, la Protezione civile e la polizia locale. Ad avvistare il corpo ormai senza vita della settantenne è stato l'elisoccorso Nibbio. Purtroppo per lei non c'era già più nulla da fare.



