aib ( anti incendio boschivo) del comando dei vigili del fuoco di Perugia in soccorso ai colleghi di Matera.

"Con profonda tristezza - si legge in una nota dello stesso comando perugino - apprendiamo la tragica notizia del decesso di due vigili del fuoco nel corso di un vasto incendio boschivo divampato nella provincia di Matera". "In segno di cordoglio e vicinanza ai colleghi lucani e alle loro famiglie", il modulo anti incendio boschivo del comando di Perugia è partito mercoledì sera alle ore 18.00 circa per prestare soccorso e supporto nelle operazioni di spegnimento dell'incendio.

Il team perugino, composto da nove vigili del fuoco esperti e altamente qualificati, si unirà alle squadre già impegnate sul fronte del fuoco, apportando il proprio contributo per domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona.

"In questo momento di dolore - prosegue la nota - esprimiamo la nostra più sentita solidarietà ai vigili del fuoco di Matera e alle loro famiglie, colpite da un così tragico evento. La loro dedizione e il loro sacrificio per la salvaguardia della vita umana e dell'ambiente rappresentano un esempio di immenso valore per tutti noi".



