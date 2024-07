Verdecoprente Umbria Fest verso il finale

Mese finale per "Verdecoprente Umbria Fest", che riprende il programma di spettacoli con "Fiesta", storica e avvincente parata del "Teatro Due Mondi", con la regia di Alberto Grilli. Sei personaggi, maschere, trampoli, musica e buon teatro, animeranno le vie di due piccoli borghi: Civitella del Lago, frazione del Comune di Baschi, famosa per il museo dell'ovopinto, sabato 13 alle 21.30, mentre il giorno dopo, domenica 14 alle 19, saranno a Foce, frazione di Amelia, vivace comunità conosciuta per il tradizionale appuntamento della barbazza.

Il programma si intensifica nel fine settimana, ancora ricco di eventi. Si inizia con "Al Passo#1" un cammino teatrale, fisico, immaginario e gustativo che il "Teatro Ippocampo" dedica alla terra e ai suoi frutti e ai suoi abitanti. Due le repliche messe in scena tra i vigneti e la cantina Sandonna a Giove, venerdì 19 ore 19, e tra gli uliveti e il frantoio Suatoni di Amelia, il 2 agosto alle 19. Sempre il 19 alle 22, a Lugnano in Teverina, Michele Pascarella conduce "Cronache dal cuore dell'italia" mentre sabato 20 alle 19 "Azul Teatro" trasporta con "Icaro" nel paesaggio dell'eremo francescano di Santa Illuminata, vicino Guardea, da poco restaurato.

Domenica 21, la mattina, si torna a seguire Michele Pascarella, nella "Passeggiata dadaista", il camminare come pratica di stupore, con inizio alle 9.30 alla ex fabbrica di Lugnano in Teverina. Alle 19, a Montecampano, frazione di Amelia, in un teatro che si apre tra gli olivi secolari di Rajo, dell'Oliveto presidio Slow Food dell'azienda San Valentino, Serena Gatti e Raffaele Natale presentano "Lirica del paesaggio", concerto poetico a due voci. Il 2 agosto, con "Al Passo#1", si concludono le attività di spettacolo del "Verdecoprente Umbria Fest 2024", quattro mesi di spettacoli, incontri, laboratori, ed esperienze immersive nel paesaggio del territorio amerino, nel sud-ovest dell'Umbria, tra i comuni di Amelia, Attigliano, Giove, Alviano, Lugnano in Teverina, Guardea, Montecchio e Baschi. Compagnie e singoli artisti di teatro, danza, arti performative e multimediali provenienti da tutta Italia, con la cura e direzione artistica dell'associazione Teatro Ippocampo.



