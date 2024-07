Rizzo, i vigili del fuoco operano in condizioni drammatiche

"Divampano le fiamme in alcune zone umbre. Circostanze spesso critiche con effetti talvolta profondamente dannosi. Da anni - afferma in una sua nota Marco Rizzo, candidato alla presidenza della Regione Umbria - vediamo decine di incendi nei momenti più caldi dell'estate. Quello che non vediamo e che nessuno ci racconta è la drammatica situazione in cui sono spesso costretti a lavorare i vigili del fuoco.

Tagli imposti da Bruxelles, e docilmente eseguiti da destra e sinistra indifferentemente, costringono troppo spesso i pompieri a fronteggiare emergenze con mezzi fatiscenti o parzialmente inoperativi, con allungamento dei tempi di intervento e quindi dei rischi per la salute o addirittura la vita degli operatori".

"Per di più - aggiunge il coordinatore di Democrazia Sovrana e Popolare ogni incendio immette nell'atmosfera tonnellate di Co2, a volte anche altri inquinanti pericolosissimi. I partiti di Bruxelles non dovrebbero essere quelli della rivoluzione green? Miliardi per finanziare auto elettriche sì, milioni per evitare incendi, proteggendo paesaggio, biodiversità e vigili del fuoco no? Qui di verde io vedo solo tante banconote, che vanno nelle tasche dei soliti noti."



