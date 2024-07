Nuovi avvisi della Regione a sostegno delle imprese agricole

Si è svolta la conferenza stampa nel salone d'Onore di palazzo Donini durante la quale sono stati presentati i nuovi avvisi pubblici volti al sostegno degli investimenti delle imprese agricole e delle imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, finanziati dalle risorse del Csr Umbria 2023-2027.

L'evento, presieduto dall'assessore alle Politiche agricole della Regione Umbria, Roberto Morroni, ha visto anche la partecipazione di rappresentanti del settore agricolo e agroalimentare. I bandi sono stati illustrati con il contributo professionale del direttore regionale all'agricoltura, Michele Michelini e da Daniela Toccacelo, del servizio sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari "Questi bandi - ha dichiarato l'assessore Roberto Morroni - permetteranno di avviare nuovi investimenti in linea con le priorità della politica regionale per lo sviluppo rurale. Si prevede di attivare un volume totale di investimenti pari a circa 95 milioni di euro, sostenendo il processo di miglioramento continuo necessario per garantire alle aziende un adeguato posizionamento nella catena del valore". l'assessore Morroni, inoltre ha affermato: "Il nostro impegno come Regione Umbria per il rilancio del comparto primario è costante e deciso. Con questi avvisi, puntiamo a incentivare l'innovazione, la sostenibilità e la competitività delle nostre imprese agricole e agroalimentari. I fattori prioritari per la crescita del nostro territorio includono l'adozione di tecnologie avanzate, il miglioramento delle infrastrutture, la valorizzazione delle eccellenze locali e il sostegno ai giovani agricoltori. Solo così potremo garantire uno sviluppo armonioso e duraturo per le nostre comunità locali".

Nello specifico - riferisce una nota della Regione - il primo bando, SRD01, prevede uno stanziamento di 27 milioni di euro per le imprese agricole che intendano migliorare la competitività attraverso investimenti in costruzioni, macchinari, impianti fotovoltaici e digitalizzazione.

Questo sostegno mira a incrementare la redditività e la sostenibilità delle aziende agricole umbre, creando nuove opportunità di lavoro e migliorando l'efficienza economica.

Il secondo bando, SRD13, mette a disposizione 16 milioni di Euro per le imprese agroalimentari che intendano affrontare investimenti in trasformazione e commercializzazione dei propri prodotti, con focus su innovazione, digitalizzazione e sostenibilità.

Questi fondi mirano a migliorare l'efficienza e la competitività delle imprese, favorendo l'integrazione tra produzione e commercializzazione e valorizzando le eccellenze locali.

Con queste iniziative di sostegno, si mira a stimolare un volume totale di investimenti di circa 95 milioni di euro, consentendo lo sviluppo delle realtà del settore.



