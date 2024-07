Michele Biselli è il nuovo presidente Confcommercio Perugia

Perugino, 57 anni, titolare della omonima concessionaria auto e presidente regionale dei concessionari auto di Arca Confcommercio, Michele Biselli è il nuovo presidente di Confcommercio Perugia e comprensorio. La nomina è avvenuta mercoledì, nella sede di via Settevalli, da parte del consiglio direttivo di Confcommercio Perugia, composto da Giuseppe Capaccioni, Andrea Cantarelli, Ivana Jelinic, Simone Pastorelli, Chiara Pucciarini, Simone Fittuccia, Paolo Mariotti e Roberto Palazzetti.

Michele Biselli succede a Ivana Jelinic, a cui è andato il suo ringraziamento personale, assieme a quello di tutto il consiglio e del presidente di Confcommercio Umbria, Giorgio Mencaroni, per il contributo offerto all'associazione. "Il lavoro che ci attende è molto oneroso, sia per la vastità del territorio che a noi fa riferimento sia per il numero di imprese del commercio, turismo, servizi e professioni a cui dobbiamo dedicare l'attenzione che meritano, in termini di ascolto e di servizio - commenta il neo presidente Michele Biselli -. Sono profondamente convinto che l'impresa privata si edifichi con le donne e gli uomini responsabili e onesti. E prima ancora che di investimenti, sia un sistema fatto di persone spesso protagoniste di storie straordinarie, vite spese per un lavoro caratterizzato da dedizione, professionalità e competenza".

"So che in questa nuova sfida potrò contare sulla collaborazione di tutto il Consiglio, che ringrazio per la fiducia accordata - ha proseguito -. Confcommercio è un punto di riferimento essenziale per il mondo delle imprese e le imprese sanno che nella maggiore associazione datoriale del terziario possono trovare le risposte di cui hanno bisogno, sia in termini di servizi specialistici che di rappresentanza. A questo proposito, abbiamo già chiesto un incontro alla nuova sindaca di Perugia Vittoria Ferdinandi, per presentarci e presentare le istanze delle nostre imprese. Lo stesso faremo, a breve, con i sindaci degli altri Comuni del nostro comprensorio: Corciano, Deruta e Torgiano".



