La Provincia acquista un terreno adiacente a Villa Fidelia

E' stato approvato con sette voti a favore e uno astenuto, l'acquisto da parte della Provincia di Perugia del terreno adiacente al complesso monumentale di Villa Fidelia di Spello, sul quale sarà possibile provvedere alla costruzione di un edificio di circa 200 metri quadrati che verrà utilizzato come rimessaggio dei limoni storici di proprietà dell'ente.

"L'attuale ricovero dei limoni, detta limonaia - ha detto Letizia Michelini, consigliera provinciale con delega al patrimonio - viene spesso utilizzata come sala convegni, nel periodo estivo perché i vasi vengono tenuti all'esterno. Durante l'inverno, invece, c'è necessità di ricoverare i vasi all'interno dell'edificio che, per altro, non ha le giuste condizioni termo-idrometriche per contenere i limoni. Nel terreno che andiamo ad acquistare sarà possibile costruire una rimessa idonea a contenere i 57 vasi storici di limoni, lasciando così che la sala dove erano rimessi prima possa essere sempre fruibile come sala convegni".



