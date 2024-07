A Norcia scontro tra Comune e Vus per la pulizia delle strade

È scontro tra il Comune di Norcia e la società Valle umbria servizi (Vus) per il servizio di pulizia delle strade e delle piazze della città di San Benedetto. L'amministrazione comunale, guidata dal neo sindaco Giuliano Boccanera, ha recentemente scritto alla Vus evidenziando "il grave stato di criticità in cui versa attualmente la gestione dei servizi, raccolta rifiuti, spazzamento e lavaggio stradale". Aggiungendo che il territorio comunale "si trova ad affrontare un'emergenza legata alla scarsità delle prestazioni offerte da parte della società incaricata".

Nella lettera si dice pure che il Comune si adopererà "autonomamente" alla pulizia affittando una macchina spazzatrice, "il cui costo verrà decurtato dagli oneri che il Comune deve versare alla società, in considerazione del fatto che quest'ultima non ha mantenuto gli impegni contrattuali".

L'amministrazione comunale si riserva anche la possibilità di "valutare eventuali altre azioni nei confronti della Vus, al fine di ottenere un riconoscimento per i danni subiti a causa della mancata erogazione dei servizi pattuiti". Soltanto alla fine della lettera alcune righe che possono lasciare aperto uno spiraglio per continuare la collaborazione: "Resta da sperare che la Vus possa collaborare attivamente per trovare una soluzione condivisa e garantire un servizio efficiente e di qualità per la comunità di Norcia".



