Volley, torna a caccia della Champions League la Sir Perugia

Dopo una stagione di assenza, torna a caccia della Champions League di volley la Sir Sicoma Monini Perugia. I cinque gironi della competizione per la stagione 2024-2025 sono stati sorteggiati oggi in Lussemburgo, nella sede Cev. I Block Devils di Simone Giannelli lotteranno nella Pool D contro la formazione turca dell'HalkBank Ankara, quella francese del Saint-Nazaire Vb Atlantique e quella ceca del Jihostroj Ceske Budejovice. Le altre squadre italiane Vero Volley Monza e Allianz Milano sono inserite rispettivamente nei gironi B e C.

Perugia, reduce da una stagione storica con quattro trofei vinti (Mondiale per Club, Supercoppa, Coppa Italia e Scudetto) è alla ricerca del suo primo titolo europeo, sfiorato nel 2017. La Champions League quest'anno, con Perugia e le altre italiane impegnate nei prossimi mesi, si concluderà con la formula della final four. La finale che assegnerà il titolo è prevista a maggio 2025.

Sugli accoppiamenti usciti dal sorteggio, ha commentato a caldo il tecnico della Sir, Angelo Lorenzetti. "È necessario stare nel campo dell'ipotetico perché nessuno ad oggi può immaginare in quali condizioni tecniche, tattiche e fisiche arriveranno tutte le compagini. Lavoreremo al massimo per farci trovare pronti ai nastri di partenza". "L'unico fatto che possiamo sottolineare al momento - ha aggiunto - è che nel girone sono state inserite tutte squadre che lo scorso anno hanno vinto i rispettivi campionati. Da questa considerazione si evince la necessità di arrivare al momento di inizio con un livello di gioco vicino al massimo ben sapendo che, con la nuova formula, ogni punto di ogni singolo set può fare la differenza".

Giovedì pomeriggio sarà invece la volta dei calendari del campionato italiano a conclusione della tre giorni di volley mercato in corso a Bologna.



