Tesei, il piano per liste di attesa sta portando i suoi frutti

"E' evidente che il piano strutturale di abbattimento delle liste di attesa stia portando i propri frutti dal punto di vista dei risultati e, nei prossimi mesi, conto che si riallinei anche la sensazione percepita dei cittadini": è quanto sottolinea la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei.

"Dobbiamo però continuare a lavorare affinché questo piano possa essere sempre più incisivo riducendo ancora di più le liste - prosegue la presidente -, ed aumentando la percentuale di soddisfacimento delle prestazioni nelle tempistiche previste.

Continuiamo a monitorare la situazione proprio per cercare di mettere in campo, man mano, tutti i correttivi che possano far aumentare la capacità produttiva del sistema pubblico, un calo delle tempistiche di attesa ed un miglioramento del percepito del servizio".



