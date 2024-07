Intesa tra Confartigianato imprese di Rieti, Terni e Viterbo

Sottoscritto oggi a Terni dai presidenti di Confartigianato Imprese Rieti, Terni e Viterbo, rispettivamente Franco Lodovici, Mauro Franceschini e Michael Del Moro, un protocollo di collaborazione fra le tre associazioni territoriali al fine di discutere, approfondire e confrontarsi sui temi di valenza inter-territoriale.

Il protocollo sancisce e potenzia - si legge in una nota di Confartigianato - la collaborazione fra le tre associazioni che da tempo svolgono una azione sinergica all'interno delle rispettive competenze istituzionali che ha già dato luogo a posizioni coordinate nei temi dello sviluppo economico dell'area vasta Rieti-Terni-Viterbo e alla partecipazione congiunta a progetti di promozione nel campo della rappresentanza delle imprese del settore edilizia.

I settori di comune interesse sono stati individuati nella ricostruzione post sisma, nella promozione dei borghi, dei territori montani e nel contrasto allo spopolamento, nella ideazione di progetti comuni di analisi e promozione del turismo con particolare riferimento a quello enogastronomico, esperienziale, ecoturismo, delle radici, connesso con le attività outdoor, dei cammini religiosi, nonché nella cooperazione, terzo settore, sport e cultura. Ma anche le attività di scambio e collaborazione in relazione alla legislazione ed agli interventi delle politiche pubbliche, all'analisi dello stato delle infrastrutture e sugli impatti previsti di quelle in fase di realizzazione e sviluppare azioni di interlocuzione congiunta con le amministrazioni pubbliche di tutti i livelli.

Il presidente Lodovici ha sottolineato come l'accordo unisca tre importanti realtà associative, "oltre 5000 imprese artigiane, che ci rendono di gran lunga un interlocutore più che autorevole per istituzioni, enti locali e parti sociali". Per Del Moro "si tratta di un'intesa frutto non solo di una contiguità territoriale, ma anche e soprattutto della trasversalità delle esigenze delle imprese di tre territori con vocazioni simili", ponendo l'accento sull'importanza di "fare rete specie per facilitare l'accesso al credito, per le politiche energetiche e per una maggiore incisività della rappresentanza associativa anche nel confronto con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni".

Franceschini ha affermato la volontà di dare la più ampia attuazione al protocollo che "consiste in una grande opportunità di sviluppo delle rispettive comunità da sempre in stretta connessione sociale".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA