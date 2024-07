A Foligno prevenzione per 200 cittadini con progetto Cuore

Si è conclusa con successo, all'ospedale "San Giovanni Battista" di Foligno, l'indagine "Italian Health Examination Survey - Progetto Cuore", l'iniziativa di prevenzione cardiovascolare dell'Istituto superiore di sanità che ha coinvolto oltre 200 persone fra i 35 e i 74 anni, campionate attraverso l'anagrafe comunale, a cui gli operatori sanitari hanno somministrato questionari, rilevazioni strumentali ed esami di laboratorio in base anche all'età.

"L'indagine, coordinata dal Dipartimento delle malattie cardiovascolari, endocrino-metaboliche e invecchiamento dell'Istituto superiore di sanità che opera in collaborazione con le strutture sanitarie locali - spiega Mauro Zampolini, direttore medico di presidio all'avvio del progetto -, ha permesso non solo di valutare il rischio cardiovascolare nella popolazione adulta, ma anche di diagnosticare patologie precedentemente sconosciute ai partecipanti".

"Per la buona riuscita del programma - ha detto Letizia Damiani, che per la direzione del 'San Giovanni Battista' ha gestito gran parte del progetto - è stato fondamentale il lavoro di squadra". A sottolineare l'importanza della prevenzione primaria e secondaria, l'attuale direttore medico dell'ospedale di Foligno Orietta Rossi. "Il progetto si è rivelato un vero e proprio strumento di screening - spiega -. I risultati saranno elaborati insieme a quelli nazionali per produrre un report sull'andamento dei fattori di rischio cardiaci. Inoltre, l'iniziativa ha permesso di avvicinare ancor di più la città all'ospedale".

"I risultati dell'indagine - conclude il direttore generale dell'Azienda Usl Umbria 2 Piero Carsili - forniranno dati preziosi per future strategie di prevenzione cardiovascolare, sia a livello locale che nazionale".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA